İzmir’de yasadışı bahis operasyonu

İzmir'de yasadışı bahis oynatanlara yönelik olarak 10 ilde eşzamanlı düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda da 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yerel bir gazeteciden yasadışı yollarla bilgi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkâri olmak üzere 10 ilde eşzamanlı olarak yapılan Sibergöz-7 Operasyonu'nda "Yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalanırken çok sayıda materyale el konuldu. Şebekenin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden yasadışı yollarla bilgi aldığı ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bahis Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz. Yasadışı bahisçilere yönelik operasyonlarınız artarak devam edecek" açıklamasında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da operasyonu yapan polis teşkilatına teşekkür ederek yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.