İzmir, Karaman ve Bursa’da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor

Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
KARAMAN'DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.