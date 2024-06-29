Haberler Yaşam Haberleri İzmir, Karaman ve Bursa'da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor
Giriş Tarihi: 29.6.2024 15:20 Son Güncelleme: 29.6.2024 15:54

İzmir, Karaman ve Bursa'da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, Bursa'nın Keles ilçesinde ve Karaman'ın Ermenek ilçesinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir, Karaman ve Bursa’da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor

Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KARAMAN'DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İzmir, Karaman ve Bursa'da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor
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