İzmir, Karaman ve Bursa’da orman yangını! Alevlerle büyük mücadele sürüyor

BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.