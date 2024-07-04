İzmir’deki TİS düğümünü CHP Genel merkezi de çözemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin memurun örgütlü olduğu sendika ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kurban Bayramı öncesi memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında 10 bin liralık kesinti yapması ile krize dönüştü.

CHP GENEL MERKEZİ İZMİR'DEKİ BULUŞMAYI İPTAL EDİP SENDİKALARI AYAĞINA ÇAĞIRDI

Aradan geçen süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca devrye CHP Genel Merkezi girdi. İlk etapta geçtiğimiz günlerde içinde CHP Genel Başkan Yardımcılarının da bulunacağı bir heyetin 3 Teammuz'da İzmir'e gelip belediyede örgütlü sendikaların yöneticileri ile yaşanan TİS krizini masaya yatıracağı duyuruldu. Fakat CHP Genel Merkezi, 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak zirveyi son anda iptal edip memurların örgütlü olduğu sendikaların yöneticilerini ayağına, CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

TARAFLAR BİRARAYA GELDİ AMA...

Bugün CHP Genel Merkez yöneticileri önce bazı ilçe belediyelerde yetkili Tüm Yerel Sen ile ardından da öğleden sonra büyükşehir belediye yönetimi ile toplu sözleşme imzalama yetkisi bulunan Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi ile bir araya geldi.

GENEL MERKEZİN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi de memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatının yasaların öngördüğü üst sınırdan ödenmesi konusunda ısrarcı oldu. Genel Merkez yöneticileri buna ilave olarak da yetkili sendikaya yine yasal sınırları aşmamak kaydı ile 4 adet ikramiye önerisinde bulundu. Fakat yetkili sendika Tüm Bel Sen kazanılmış haklardan kesinlikle ödün vermeyeceklerini belirtip genel merkez yöneticilerine kazanımlı bir toplu sözleşme imzalamak istediklerini söyledi. Ardından da teklife sıcak bakmadıklarını iletti.

GENEL MERKEZ DE YASAL SINIRDA ISRARCI OLDU

Ankara'da bu gelişmeler yaşanırken İzmir'de ise binlerce memur CHP Genel Merkezinden gelecek habere kilitlendi. Görüşme sonrası üyelerine mesaj atam Tüm Bel Sen, CHP Genel Merkezi'nin de Başkan Cemil Tugay gibi sosyal denge tazminatları için yasal sınırda ödeme ve buna ilave yasal sınır tutarında 4 ikramiye önerisinde bulunduğunu ancak bunu kabul etmediklerini duyurdu.

SENDİKA SMS MESAJI İLE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Sendika yönetimi tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Merhaba değerli arkadaşlar… Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede ilçe belediyeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrı ayrı değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti teklif olarak tüm belediyeler için yasal sınır ve yasal sınır tutarında 4 ikramiye önerisinde bulundu. İzmir Büyükşehir belediyesi olarak biz bu öneriyi kabul etmedik, mevcut kazanılmış haklarımızdan geri adım atmayacağımızı ve kazanımlı bir toplu sözleşme imzalamak istediğimizi ifade ettik. Bu talebimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cemil Tugay'a ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bildirip sendikamıza geri dönüş yapacaklarını söylediler." dedi.

GÖZLER ÖZEL'DE

Şimdi tüm gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. Sendikanın talebi karşısında Özel'in yaklaşımının bundan sonraki sendika ile belediye yönetimi arasındaki görüşmelere yön vereceği ifade edildi. Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanmazsa sendikanın eylemlere devam edeceği belirtildi.