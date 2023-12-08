İzmir’i bulut tabakası kapladı! Ortaya bu manzara çıktı

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur, aralıklarla etkili olurken, gökyüzünde ise bulutların şöleni hakim oldu.
Bulutların körfez üzerinde adeta duvar ördüğü görülürken vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI
Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.
Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.