İzmir’in 5 ilçesinde kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Bayındır, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 940 paket kaçak sigara, 370 litre kaçak/sahte etil alkol, 50 adet içki yapımında kullanılan aroma, 8 sikke, 1 obje, 1 dedektör, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 10 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.