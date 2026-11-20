İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim krizinin etkilerine karşı yürüttüğü çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ

İzmir ve İller Bankası pavyonlarında düzenlenen panellerde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir'in su yönetimi, kuraklıkla mücadele, atık su altyapısı, Körfez'in korunması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını anlattı. Panellerde, kuraklık ve aşırı yağışlara karşı kent altyapılarının güçlendirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.





ERDOĞAN KURAKLIK VE AŞIRI YAĞIŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

İLBANK Pavyon'unda düzenlenen "Standardizasyon ve Dijital Simülasyon Yoluyla İklime Dayanıklı Atıksu Altyapılarının Oluşturulması" panelinde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir'in Akdeniz havzasında bulunması nedeniyle iklim değişikliğinden yoğun etkilendiğini söyledi. Geçen yıl yaşanan kuraklığa dikkat çeken Erdoğan, "3 Ocak 2026 itibarıyla Tahtalı Barajı'nda çok az suyumuz kalmıştı. Gündüz kesintilerini önlemek ve vatandaşlarımızın suya erişimini sağlamak için ciddi önlemler aldık. Aliağa'daki özel bir barajdan su temin ettik, aşırı tüketimi önleyici kararlar aldık ve bir süre gece su kesintileri uygulamak zorunda kaldık" dedi.

EN AZ HASARLA ATLATTIK

Erdoğan, kuraklık sürecini en az hasarla atlattıklarını ancak ardından gelen aşırı yağışların da altyapıyı zorladığına dikkat çekti. İzmir Körfezi'nin korunması için yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Körfezi koruyabilmek için kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını hızla ayrıştırmamız gerekiyor. Dirençli altyapı oluşturmak, İZSU olarak öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor" dedi. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması için finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Erdoğan, "Bununla ilgili güzel bir örneğimiz var. Dünya Bankası, İller Bankası ve İZSU iş birliğiyle bu çalışmalar için 110 milyon euroluk finansman modelini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



ATIK SU ARITMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KAYNAK GERİ KAZANIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. H. Güçlü İnsel ve Doç. Dr. Didem Güven ile İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Topçu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türkiye'de atık su arıtma tesisleri için ortak standartlar geliştirmeyi amaçlayan TÜRK-ArT Projesi de ele alındı. Projeyle dijital simülasyon araçları ve ulusal tasarım kriterleri sayesinde enerji tüketiminin ve karbon ayak izinin azaltılması, kaynak geri kazanımının artırılması hedefleniyor.



"YER ALTI SU KAYNAKLARINA BAĞIMLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, COP31 Yeşil Bölge'deki İzmir Pavyonu'nda düzenlenen "Dirençli Şehirler için Dirençli Altyapılar" panelinin moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay yaptı. Panelde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir'in içme suyu kaynaklarına ilişkin verileri paylaştı. Kentte kullanılan suyun yüzde 56'sının yer altından sağlandığını belirten Erdoğan, "Bu sürdürülebilir bir durum değil. Öncelikle yüzey kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. İstanbul'da suyun yüzde 99'u, Ankara'da ise yüzde 98'i barajlardan karşılanıyor. İzmir'de bu oran yüzde 44. Bu nedenle kentimizin su ihtiyacını karşılayacak yeni barajların yapılması gerekiyor" dedi.

GENİŞ KATILIM

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal ve İller Bankası (İLBANK) Uluslararası Operasyonlar Dairesi Başkanı Gamze Aslan'ın da katıldığı panelde kuraklık ve aşırı yağışlara karşı altyapı hazırlıkları, su güvenliği, tarımsal su yönetimi ve iklim yatırımlarının finansmanı ele alındı. Ayrıca içme suyu ve tarımsal üretimde su ihtiyacının dengelenmesi ile belediyelerin uluslararası iklim finansmanına erişimi değerlendirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör