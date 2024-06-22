İzmit-Kandıra yolunda 4 kişinin bir kişiye saldırdığı olayda şüpheliler yakalandı

İzmit Çayırköy mevkiinde bulunan bir petrol istasyonunda, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre, petrol istasyonuna benzin almak için giren sürücünün aracını biraz hatalı park etmesi sonucu, arkasından gelen otomobil o noktadan istasyona giremedi ve manevra yaparak başka bir noktadan girdi.

Araçtan inen ve bu duruma sinirlenen sürücü ile arkadaşları, benzin almakta olan sürücü ile tartışmaya başladı. Araya giren istasyon çalışanları ve vatandaşlar kavgayı büyümeden önledi. Ancak, öfkelerini alamayan otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşları, petrol istasyonu çıkışında B.K.İ isimli sürücü ile tekrar tartıştı ve bir anda saldırmaya başladılar. Dört kişinin bir kişiyi darp ettiğini gören vatandaşlar araya girerek darp edilen genci kurtardı.

YAKALANDILAR

Görüntülerin bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında haber yapılması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede B.K.İ isimli sürücüye saldıran S.Ö., M.A.K., G.G. ve A.B.Ö.'yü tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.