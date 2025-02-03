Haberler Yaşam Haberleri İzmit Körfezi’nde flamingo şöleni: 430 flamingo gözlemlendi!
Giriş Tarihi: 3.2.2025 15:03 Son Güncelleme: 3.2.2025 15:06

İzmit Körfezi’nde flamingo şöleni: 430 flamingo gözlemlendi!

Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda düzenlenen 2. Flamingo Gözlem Şenliği, doğaseverleri bir araya getirdi. Etkinlikte 430 flamingo gözlemlenirken, farklı kuş türleriyle birlikte doğanın sunduğu eşsiz güzellikler keşfedildi.

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nde flamingo şöleni: 430 flamingo gözlemlendi!

Doğaya duyarlılığı artırmak ve sulak alanların önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Flamingo Gözlem Şenliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe doğaseverler, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları yoğun ilgi gösterdi.

FLAMİNGO SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Şenlik kapsamında yapılan gözlemlerde, 39 farklı kuş türü tespit edilirken, bölgede kışlayan flamingo sayısının geçtiğimiz yıla göre arttığı belirlendi. Özellikle İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bölgedeki biyoçeşitliliğin gelişimine büyük katkı sağladığı görüldü.

SANAT VE DOĞA TEMALI ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Flamingo Gözlem Şenliği boyunca doğayı koruma ve farkındalık yaratma adına çeşitli etkinlikler düzenlendi. "Kocaeli'nin Kuşları Sergisi", "Su Kuşu Sayımı" ve "Kıyı Temizliği" gibi faaliyetlerle doğanın korunmasına katkı sağlanırken, "Allı Turna Tuval Çalışması" ve "Kuş Yemliği Yapımı" etkinlikleriyle de sanata doğayla iç içe anlam katıldı.

PELİKAN VE ŞAHİN DOĞAYA GERİ DÖNDÜ

Şenliğin en özel anlarından biri ise tedavisi tamamlanan bir pelikan ve bir şahinin doğal yaşam alanına salınması oldu. Uzmanların gözetiminde doğaya bırakılan pelikanın hızla beslenmeye başladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

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İzmit Körfezi’nde flamingo şöleni: 430 flamingo gözlemlendi!
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