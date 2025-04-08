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Giriş Tarihi: 8.4.2025 18:07 Son Güncelleme: 8.4.2025 18:37

İzmit Körfezi’nde gemi yangını! Tanker gemisi alev aldı…

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca demir sahasında bulunan tanker gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA
İzmit Körfezi’nde gemi yangını! Tanker gemisi alev aldı…

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

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İzmit Körfezi’nde gemi yangını! Tanker gemisi alev aldı…
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