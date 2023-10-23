İzmit Körfezi’nde şaşırtan görüntü... Yüzlerce deniz anası görüldü

İzmit Körfezi'ne, öğle saatlerinde tekne ile açılan bir vatandaş, kıyıdan bir kaç yüz metre uzaklaştıktan sonra, ilginç bir manzara ile karşılaştı. Yüzlerce denizanasının, oldukça geniş bir bölgede toplandığını gören vatandaş, kendisini şaşırtan o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Deniz yüzeyinde, oldukça geniş bir bölgede adeta beyaz bir tabaka oluşturan denizanlarını görüntüleyen vatandaş, "Suya düşsek, muhtemelen batmayız" diyerek, kayıt altına aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.