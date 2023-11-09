İzmit Körfezi’nden ceset çıktı

Kocaeli'nin Derince İlçesi 60 Evler Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su yüzeyine vuran ve insan bedeninin andıran bir cisim görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için Morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı