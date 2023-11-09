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Giriş Tarihi: 9.11.2023 14:54 Son Güncelleme: 9.11.2023 15:26

İzmit Körfezi'nden ceset çıktı

Kocaeli Derince İlçesi 60 Evler Sahili'nde dolaşan bazı vatandaşlar, açıklarda su yüzeyine vuran bir cisim gördüler. Gördükleri cismin insan bedeni olduğundan şüphelenen vatandaşların ihbarı ile olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, Yasin K. isimli kişinin cansız bedenine ulaştı.

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nden ceset çıktı

Kocaeli'nin Derince İlçesi 60 Evler Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su yüzeyine vuran ve insan bedeninin andıran bir cisim görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için Morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı

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İzmit Körfezi'nden ceset çıktı
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