İzmit Körfezi’ni kirleten 2 gemiye 10 milyon TL ceza

Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında konuşan Vali İlhami Aktaş, düzensiz göç ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "An itibariyle 5 mobil göç mücadele birimimiz bulunuyor. Mart ayında emniyet ve jandarma ekipleri, 366 düzensiz göçmen yakaladı ve gerekli işlemler yapıldı. Geri gönderme merkezinde ise 370'i sınır dışı edildi. Göçmenlerin yakalanması ile birlikte organizatörlerin yakalanması için operasyon yapıldı ve 8 insan kaçakçısı yakalandı" dedi.

Sahil güvenlik komutanlığımız mavi vatanda vatandaş, balıkçı ve gemilerin huzurlu bir şekilde seyri severlerini yapması için denetimlerini sürdürüyor diyen Vali Aktaş, "Su ürünleri için 480 kontrol yapıldı ve 11 tanesine yasal işlem uygulandı. Çevre ajansı ile İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye yaklaşık 10 milyon TL ceza kesildi. Kaçak akaryakıt ile ilgili 215 denetim yapıldı ama suç unsuru bulunmadı" ifadelerini kullandı. Vali Aktaş, "Vatandaşlarımıza zarar verme ihtimali bulunan sokak hayvanlarımıza yönelik iyileştirici uygulamalar için belediyelerle yapılan çalışmalar devam ediyor. Belediyelerin barınak kurma faaliyetleri sürüyor. Mevcut barınakları olan belediyelerde ise sorun yok" diye konuştu.