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Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:37

İzmit'te avukat icra memurunu vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!

İzmit'teki iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut'u silahla yaralayan avukat Teoman Ekşioğlu ifadesinde, bir dava nedeniyle Alyakut ile anlaşmazlık yaşadığı için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. İşte detaylar...

DHA
İzmit’te avukat icra memurunu vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut, yol üstündeki çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Polis, icra memurunu vuran kişinin, avukat Teoman Ekşioğlu olduğunu belirledi. Ekşioğlu, aynı gün İstanbul Kadıköy'de yakalanıp gözaltına alındı. İzmit'e getirilen Ekşioğlu, polise verdiği ifadesinde, icra memuru Alyakut'un baktığı bir dosyada anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ekşioğlu, Cumhuriyet savcısına ve mahkemeye verdiği ifadelerde de polisteki ifadesini tekrar etti. Teoman Ekşioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmit'te avukat icra memurunu vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!
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