Çorbacıda "Ne bakıyorsun" cinayeti: 1 kişi tutuklandı

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çorbacıda, pazar günü sabaha karşı meydana gelen olayda İsmail Çınar ve arkadaşları, bir eğlence mekânından çıktıktan sonra yemek yemek için çorbacıya gitti. İddiaya göre, aynı mekânda yanında kız arkadaşıyla oturan M.Y., Çınar ve arkadaşlarına "Ne bakıyorsun?" diye seslenince tartışma başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında İsmail Çınar ve 2 kişi bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Y. ile birlikte T.Ç. ve A.Z.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.