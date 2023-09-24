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Giriş Tarihi: 24.9.2023 12:54

İzmit'te iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli İzmit'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
İzmit’te iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksi ile sokağa gelen E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli ile Halil Eser, D.G., E.T., E.T. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.A., tabancasını ateşledi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Tabancadan çıkan kurşun Halil Eser'in başına isabet etti. Kavgada, Halil Eser olay yerinde hayatını kaybederken, D.G., E.T. ve E.T. de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Halil Eser'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüpheliler ve tabancayı ateşleyen E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmit'te iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
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