İzmit’te korkunç kaza: Otomobil durağa daldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza İzmit'in Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri Adalet Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre kaza şu şekilde gelişti: İzmit istikametine giden Gökhan K. idaresindeki cip, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünden çıkarak S.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, daha sonra kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut'a çarparak yol kenarındaki duvara sıkıştırdı ve takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazanın hemen ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayberk Erkut ve Muhammet Ali Krem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda bulunan S.A. ve Gökhan K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışı kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı.