İzmit’te mekan kurşunlayan çete çökertildi! 12 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Ekim'de motosikletle bir iş yerini kurşunlanması olayının ardından başlatılan soruşturmada, 70 güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, suç örgütünün yöneticilerinden birinin cezaevinde, bir diğerinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Örgüt üyesi 14 kişi Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, silahlı tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.