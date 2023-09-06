İzmit’te pes dedirten hırsızlık: 3’ü çocuk 4 şüpheli yakalandı

İzmit ilçesinde, önceki gün bir kuyumcuya giren biri kadın 3'ü kız çocuğu 4 kişi çalışanları yüzük ve bilezik bakma bahanesi ile oyalayarak hırsızlık yaptı.

Kuyumcuda yaşanan olay sonrasında, çalışanlar kayıp yüzük tablasını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyince çocukların karıştığı hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası, iş yeri ve çevredeki kameraları izleyen emniyet ekipleri, olayı S.P isimli kadın ile yanında bulunan yaşı küçük 3 kız çocuğunun gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Düzce ilinde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile çocukları ve kadını yakalayarak gözaltına aldı.

2 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞ

Olaya karışan yaşı küçük çocuklar, ailelerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.P isimli kadının İzmit İlçesinde bir başka kuyumcudan hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahsın yakalandığı araçta bulunan K.P. isimli kişinin hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edilerek yakalaması yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Ayrıca araç içerisinde bulunan S.K isimli yaşı küçük şahsın İzmir ilinden Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması konusuyla ilgili mağdur konumunda arandığı belirlenere tamamlanan işlemleri sonrası tekrar çocuk yurduna teslimi sağlandı. Kuyumcudan hırsızlık iddiası ile adli mercilere sevk edilen S.P tutuklandı.

Öte yandan şüpheliler ile birlikte yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P tutuklandı.