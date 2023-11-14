İzmit’te toprak kaydı, istinat duvarı çöktü

'İSTİNAT DUVARI YIKILMIŞTIR'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, "İzmit Bekirdere Mahallesi'nde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkılmıştır. Vali Yardımcımızın nezaretinde AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer teknik ekipler gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verdi.