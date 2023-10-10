İzmit’te yangın: Kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ancak yaşatamadılar...

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiyeciler, müdahale sırasında çatı katında hareketsiz yattığını gördükleri 4 yavru kediyi binadan çıkardı. İtfaiye erlerinin kalp masajı ve suni teneffüs yaptıkları yavru kediler, dakikalar süren çabaya rağmen kurtarılamadı. Yarım saatte kontrol altına alınan yangında, binadaki 2 dairede de hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı...