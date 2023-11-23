İzmit’teki o sokakta yine çökme oldu: Bu kez 3 bina daha boşaltıldı!

'BİZİM MAĞDURİYETİMİZİ HİÇ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMADILAR'

Boşaltılan binalardan birinde yaşayan Azat Alim, "Burada 15 gün önce bir yıkıntı oldu. Bu yıkıntıdan dolayı bir önlem alınmadı. Bu olaydan sonra karşıdaki binayı boşalttılar ve dün tekrar oturma izni verdiler o binaya. Bugün şimdi tekrar o bina ile beraber 4 binayı boşaltma emri geldi. Fakat bu emir gelirken, bizim mağduriyetimizi hiç göz önünde bulundurmadılar. Biz ne yapacağız, nerede kalacağız, nereye gideceğiz? Bize hiçbir şekilde bir süre vermeden böyle bir karar aldılar. Biz de ortada kaldık bu şekilde. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Bir cevap bekliyoruz ve yetkililerin bir an önce bu konuya el atmasını bekliyoruz. İlk önce çok ufak bir kısım çöktü. Sonra binanın istinat duvarı çöktü. İnsanlar binayı boşalttıktan sonra yolun yarısı çöktü. Şu anda da yolun tamamı çöktü" dedi.