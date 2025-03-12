İZSU denize çamur deşarj ederken suç üstü yakalandı!

İZSU, bu sefer de yağmur suları ile birlikte gelip, Kemeraltı ve çevresindeki kanallarda biriken çamuru güpegündüz, herkesin gözü önünde İzmir Körfezi'ne verdi. Durum böyle olunca Konak iskelesi ile Pasaport arasında geniş bir alanda deniz suyu koyu bir renge büründü. Yaşanan şok gelişme üzerine harekete geçen Çevre Bakanlığı'na bağlı ekipler İZSU Genel Müdürlüğü hakkında idari işlem başlattı. İZSU'ya körfezde kirliliğe neden olduğu gerekçesi ile idari para cezası kesildi.

ÇAMURU KÖRFEZE İZSU AKITMIŞ

Dün öğle saatlerinde, Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne deşarj edilen atık suyun İZSU tarafından denize bırakıldığı ortaya çıktı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Etrafa yayılan kötü kokular ise çevrede rahatsız edici boyuta ulaştı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar karşılaştıkları kötü manzara karşısında büyük şok yaşadı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan şok gelişme sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucunca İZSU Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta yağan yağmurlarla birlikte kanallarda biriken çamuru denize deşarj ettiği belirlendi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İZSU Genel Müdürlüğü hakkında idari işlem başlatan il müdürlüğü çevre kanunu uyarınca İZSU Genel Müdürlüğüne para cezası kesti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

İZSU eli ile güpegündüz yaşanan çevre felaketinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine İZSU sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin itiraf gibi açıklama yaptı. İZSU tarafından yapılan açıklamada "Kemeraltı ve çevresindeki bölgenin yağmursularını toplamak ve taşkınların önüne geçmek için kurulmuş. Olan Kemeraltı Yağmursuyu Terfi istasyonu vasıtası ileğ yağışlı dönemde gelen yağmur suları denize verilmektedir. Geçtiğimiz haftalardaki yağışlarla gelip terfi merkezi deposunda bekleyen ve biriken çamurlu malzemelerin temizlenmesi aşamasında kısa süreli çamurlu yağmur suyu deşarjı gerçekleşmiş olup körfeze herhangi bir atık su deşarjı yapılmamıştır." İfadelerine yer verildi.

GEÇEN HAFTA DA 1.8 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mart ayı başında İZSU Genel Müdürlüğü'ne Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin olmadığı ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj edildiği, Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi'nde (AAT) atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı ve Eski Foça Atık Su Arıtma Tesisi'nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesi ile 1.8 milyon lira para cezası kesmişti.