İzmirlileri yakından ilgilendiren ve geçtiğimiz günlerde ihtisas komisyonlarına sevk edilen su indirimi nihayet kesinleşti. MHP'li meclis üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında toplanan İZSU Genel Kurulunda konutlarda yüzde 63, işyerlerinde ise yüzde 70'e varan indirim öngören önerge oy birliği ile kabul edildi.

YENİ PARTİ'NİN SON DAKİKA TALEBİ TARTIŞMA YARATTI

Önerge görüşülürken indirimin kapsamı kadar Yeni Parti Grubunun son dakikada verdiği ilave indirim ve komisyon arası talebi usul tartışmasına neden oldu. Yeni Parti Grubu ilave indirim için meclise ara verilip önergenin acil kodu ile Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüp karara bağlanması yönünde görüş belirtirken AK Parti, MHP ve CHP Grubu bunun mevzuata aykırı olduğunu öne sürdü. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Yeni Parti'nin son dakikada ortaya attığı ilave indirim talebinin ihtisas komisyonuna gitmeden karara bağlanamayacağını belirtip ilave indirim talebinin önümüzdeki ay gerçekleşecek meclis toplantısında Yeni Parti tarafından verilecek başka bir önerge ile tekrar görüşülebileceğini söyledi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yeni Partililerin bu oturumda karara bağlansın ısrarları sonucu değiştirmeyince oylamaya geçildi. Yapılan oylamada İzmirlilerin merakla beklediği konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 63, işyerlerinde ise yüzde 70 indirim öngören önerge oy birliği ile kabul edildi.

YENİ TARİFEDE NE VAR?

Genel Kurul'da onaylanan düzenlemeyle birlikte, 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarıldı. Sınırın genişletilmesiyle 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin indirimden yararlanması bekleniyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarıldı. Kentteki 1 milyon 264 bin 925 konut abonesini kapsayan yeni tarifede, ilk 6 metreküpte 25 TL olan su ve atık su birim bedeli ilk 10 metreküp için 22 TL olarak belirlendi. Böylece ilk tüketim kademesindeki birim bedelde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlanmış oldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör