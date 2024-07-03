İZSU’dan kritik uyarı! İzmir’in barajları S.O.S veriyor...

İzmir'in kış aylarında yeterli yağışı alamaması barajları vurdu. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla ciddi düşüşler gösterip alarm vermeye başladı.
TAHTALI ALARM VERİYOR
Kuraklıktan İzmir'in içme suyunun yüzde 36'lık kısmını sağlayan Tahtalı Barajı da nasibini aldı. Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 26,4'e geriledi. İzmir'de yıllardır kuraklığın göstergelerinden biri olarak kabul edilen Tahtalı Baraj Gölünün altındaki Bulgurca Camii yeniden görünür hale geldi.
YERALTI SU KAYNAKLARINDAN TAKVİYE
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, barajlardaki su seviyesinde yaşanan düşüşler nedeniyle yeraltı su kaynaklarına yöneldi. Şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ile Gördes Barajı'ndan alınan su miktarı artırılarak Tahtalı Barajı'nın yükü hafifletildi. Yapılan planlama ile kısa vadede su sıkıntısı yaşanmayacağı, yağmur mevsimine kadar yetecek su bulunduğu belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün bir yandan da şehre içme suyu sağlayacak alternatif su kaynakları yaratmak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.
SON YILLARDA YAĞIŞLARDA YÜZDE 20 AZALMA VAR
İzmir'in hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarından beslendiğini hatırlatan İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, İzmirlileri içme suyunu dikkatli kullanmaları konusunda uyardı. Özellikle son günlerde artan sıcaklık ve azalan yağışlara dikkat çeken yetkililer: "Geçmiş yıllara baktığımızda İzmir 2008 yılında su kriziyle karşı karşıya kalmış ve o zaman uygulanan su kampanyaları sayesinde bu kriz atlatılmıştı. Son yıllarda yağışlarda bir azalma mevcut. Yağışlardaki azalma yüzde 20 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Bu durum tüm hemşehrilerimizde bir tedirginlik yaratıyor." dedi.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK
Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranının yüzde 26,4 olduğunu ifade eden yetkililer, "Buharlaşma verileri, günlük tüketim verileri dikkate alındığında söz konusu suyun kendi payı içerisinde önümüzdeki yağışlı döneme kadar yeterli olduğunu söylememiz mümkün. Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içinde gerekli manevralar yapılarak şehrin kuzeyinde bulunan yer altı kaynaklarından güney bölgemize de su temini sağlanabiliyor. İzmir genellikle Aralık ve Mart ayları arasında yağış alır. Bununla birlikte yine de tedbirin bırakılmaması gerekiyor. Her vatandaşın üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu tekrar hatırlatmamız gerek. Su sorunu bugün yoksa bile yarın kapımızda olacak" şeklinde konuştu.
DİĞER BARAJLARDAKİ DURUM NE?
Balçova Barajındaki aktif doluluk oranı yüzde 61,62, Gördes Barajı 9.10, Ürkmez Barajı 34.35, Aliağa Güzelhisar 78.98, Çeşme Alaçatı Vali Kutlu Aktaş Barajındaki aktif doluluk oranı ise yüzde 29.80