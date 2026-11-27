İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde 7 kilometre yağmur suyu, 1 kilometre atık su hattı ile 4 terfi merkezi inşa ediliyor.

Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki kıyı şeridi başta olmak üzere geniş bir alanda sürdürülen çalışmalarla, şiddetli yağış ve lodos nedeniyle yükselen deniz suyunun yol açtığı baskınların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yüzde 85'i bitirilen projenin Ocak 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kordon boyunca kurulan ve toplam 11 pompanın görev yapacağı 4 yağmur suyu terfi merkeziyle saniyede 4 bin 400 litre suyun tahliye edilmesi planlanıyor. Sistem sayesinde deniz seviyesinin yükseldiği ve suyun doğal eğimle akamadığı dönemlerde de yağmur sularının denize aktarılması sağlanacak.

"HEDEFİMİZ 1. KORDON'U SU BASKINLARININ YAŞANMADIĞI BİR BÖLGE HALİNE GETİRMEK"

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, bölgenin deniz seviyesine yakın ve düz bir alanda bulunması, yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının da burada toplanması nedeniyle su baskınlarına açık olduğunu belirtti.

Geçmişte yağmur sularının borularla denize aktarılmaya çalışıldığını ancak lodosla deniz seviyesi yükseldiğinde boru ve menfez çıkışlarının su altında kaldığını aktaran Erdoğan, "Deniz suyu borulardan geri gelerek 1. Kordon'a ulaşıyordu. Bu nedenle bölgede sık sık su baskınları yaşanıyordu. Esnafımız da iş yeri girişlerini ve masa seviyelerini yükselterek kendi önlemlerini almak zorunda kalıyordu. Artık bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut ve yeni hatlarla toplanan yağmur sularının kurulan 4 terfi merkezine bağlanacağını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Deniz yükseldiğinde ya da boruların eğimi suyun kendiliğinden akması için yeterli olmadığında terfi merkezlerimiz devreye girecek. Böylece yağmur sularını denize aktarabileceğiz. Hedefimiz 1. Kordon'u artık su baskınlarının yaşanmadığı bir bölge haline getirmek. Gerçekten çok zorlu bir alanda çalışıyoruz. Burada zemin suyu çok yüksek. Bu nedenle boruları yerleştirmekte ve imalatları sürdürmekte birtakım güçlükler yaşıyoruz. Bu durum zaman zaman gecikmelere neden oluyor. Ancak bütün bu zorluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan çalışmalar tamamlanana kadar biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör