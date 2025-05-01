İztuzu’nda ilk caretta yuvası koruma altına alındı

Caretta carettaların üreme anlarından Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki İztuzu kumsalında, sezonun ilk yuvası koruma altına alındı. Caretta carettaların üreme anlarından Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesin'deki İztusu kumsalında, yuvalama sezonu başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri, sezonun ilk yuvasını tespit etti. Yuva ve çevresinde gerekli çalışmaların yapıldığını bildiren DEKAMER, yuvanın kontrol altına alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, "İztuzu kumsalında 2025 sezonunun ilk yuvası koruma altına alındı. Anne kaplumbağalar yuvalamak için doğdukları kumsala gelmeye başladılar. DEKAMER olarak bu özel anlara tanıklık etmeye, yuvaları korumaya ve yavruların güvenle denize ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.