JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı ve erkek olmak.

- 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak.

- Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarında 2025 veya 2026 KPSS'den en az 60 puan almak.

- Lojistik branşındaki bazı kadrolar için en az 50 KPSS puanı şartını karşılamak. Bazı kontenjanlarda ise mesleki yeterlilik belgesiyle KPSS'siz başvuru yapmak mümkün.

- Askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Hâlen askerlik yapanların nitelik belgesinden en az 80 puan alması gerekiyor.

- 167-210 santimetre boy aralığında olmak ve boy-kilo şartlarını karşılamak.

- Sağlık kontrolleri, seçme sınavları ve güvenlik soruşturmasından geçmek.