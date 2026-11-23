Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, saat 23.59'a kadar Jandarma Personel Temin sistemi üzerinden e-Devlet ile başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru şartları ve diğer detaylar yayımlanan kılavuzda yer alacak.
- Türk vatandaşı ve erkek olmak.
- 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak.
- Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarında 2025 veya 2026 KPSS'den en az 60 puan almak.
- Lojistik branşındaki bazı kadrolar için en az 50 KPSS puanı şartını karşılamak. Bazı kontenjanlarda ise mesleki yeterlilik belgesiyle KPSS'siz başvuru yapmak mümkün.
- Askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Hâlen askerlik yapanların nitelik belgesinden en az 80 puan alması gerekiyor.
- 167-210 santimetre boy aralığında olmak ve boy-kilo şartlarını karşılamak.
- Sağlık kontrolleri, seçme sınavları ve güvenlik soruşturmasından geçmek.
- 8.174 jandarma
- 500 lojistik
- 200 sıhhiyeci
- 100 muhabere
- 10 havacılık (5 teknisyen yardımcısı, 5 itfaiyeci)
- 5 kurbağa adam
- 5 bando
- 3 at bakıcısı
- 3 bot serdümeni
Jandarma personel alım başvuru ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI