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Giriş Tarihi: 16.10.2026 22:33

Jandarma komandoları Ayazağa'da: Sel sonrası yaralar sarılıyor

İstanbul'da sağanak yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören bölgelerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 jandarma personelinin temizlik çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

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İHA
Jandarma komandoları Ayazağa’da: Sel sonrası yaralar sarılıyor
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına neden olmuştu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede biriken çamur ve selin taşıdığı atıkların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yağıştan etkilenen noktalarda yürütülen temizlik çalışmalarına İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri de katıldı. Yaklaşık 300 jandarma personeli, selin izlerinin silinmesi amacıyla sürdürülen temizlik çalışmalarına gün boyu destek verdi. Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, akşam saatlerinde de selden zarar gören ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve atıkları temizliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#SARIYER #İSTANBUL
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Jandarma komandoları Ayazağa'da: Sel sonrası yaralar sarılıyor
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