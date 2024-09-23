Jandarma, Narin’in köyünde DNA araması yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü evine gittikten sonra ortadan kaybolan ve 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, küçük kızı kim ya da kimin öldürdüğüyle ilgili sır perdesi aralanmazken, cesedi gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ek ifade vermişti. Bahtiyar verdiği ifadede, "Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim'den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım" demişti. Bunun üzerine Jandarma Olay yeri inceleme ve JASAT ekipleri yeniden köye giderek inceleme yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın evi, Narin'in evi ve ahırda jandarma ekipleri, DNA çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu incelemesi yapıldı. İki saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.Narin Güran için Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği (S.T.A.D), anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, 20 kişilik bir grupla Narin'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yanlarında getirdikleri "Çocuklar Narindir" yazılı pankartı açan taraftarlar, Samsunspor'un kadın taraftarlara özel hazırlattığı bir formayı da mezara bırakarak dualar etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Narin'in vefatının Türkiye genelinde olduğu gibi Samsunspor camiasını da derinden etkilediğini belirtti. Şenkal, şu ifadeleri kullandı: "Narin Kızımızın acı kaybı, Samsunspor taraftarları olarak hepimizi derinden sarstı. Rize deplasmanına gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayarak Narin'in mezarını ziyaret etmek istedik. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onların bu şekilde kaybedilmesi yüreğimizi dağlıyor. Hepimiz aile babasıyız, hepimizin çocukları var. Bu ziyaretle sosyal bir mesaj da vermek istedik: Çocuklar narindir, onlar bizim en değerli varlıklarımızdır." Şenkal, Samsunspor'un kadın taraftarlar için çıkardığı özel formayı Narin'in mezarına bıraktıklarını söyledi.