Haberler Yaşam Haberleri Jandarma tarafından düzenlenen 'ÇENGEL-11' operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 08:28 Son Güncelleme: 16.12.2024 08:59

Jandarma tarafından düzenlenen 'ÇENGEL-11' operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma tarafından düzenlenen ‘ÇENGEL-11’ operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Jandarma tarafından düzenlenen ’ÇENGEL-11’ operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.

81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video

Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

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Jandarma tarafından düzenlenen 'ÇENGEL-11' operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı
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