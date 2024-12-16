81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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