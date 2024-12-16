Video Yaşam 81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video
81 ilde

81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video

16.12.2024 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

81 ilde Çengel-11 operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:41
81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 16.12.2024 | 08:42
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 02:30
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 16.12.2024 | 08:42
Çoban Tiktok’a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 01:51
Çoban Tiktok'a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 15.12.2024 | 16:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 01:23
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 16:40
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 04:56
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 15.12.2024 | 15:35
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 01:29
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 14:47
Beykoz’da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 02:55
Beykoz'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 15.12.2024 | 14:40
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:32
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.12.2024 | 14:17
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 00:43
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 15.12.2024 | 12:38
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 15.12.2024 | 12:37
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 03:15
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 15.12.2024 | 12:23
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 00:55
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 15.12.2024 | 12:21
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 02:22
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 15.12.2024 | 12:21
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 15.12.2024 | 12:21
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 00:20
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 15.12.2024 | 12:20
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca Hayatım bitti dedi | Video 02:36
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca "Hayatım bitti" dedi | Video 15.12.2024 | 10:27
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 00:21
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 15.12.2024 | 10:27
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 06:05
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 15.12.2024 | 10:26
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:16
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 15.12.2024 | 09:35
Ankara’da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 01:29
Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 15.12.2024 | 09:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA