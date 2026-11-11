Jandarmadan 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 12 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 32 tutuklama

12 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

48 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör