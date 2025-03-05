Jandarmadan DEAŞ’a ağır darbe: DEAŞ’lı 47 terörist yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK VE PROPAGANDA SUÇLAMASI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans ve lojistik destek sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bağlantılarını ve faaliyetlerini mercek altına alırken, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.