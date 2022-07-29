Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Mut ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekanında fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yapan şüphelileri tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliler ile işletmeyi takibe aldı.

Ekipler, yaptıkları takip ve titiz araştırmalar sonucunda kimlikliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suça konu 7 mağdur kadın ise Jandarma tarafından kurtarıldı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.