Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:32 Son Güncelleme: 29.7.2022 09:34

Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Mut ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekanında fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yapan şüphelileri tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliler ile işletmeyi takibe aldı.

Ekipler, yaptıkları takip ve titiz araştırmalar sonucunda kimlikliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suça konu 7 mağdur kadın ise Jandarma tarafından kurtarıldı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Sigara zammı güncel liste | 29 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları
Aile Destek Paketi ödemeleri başlıyor! Aile Destek Programı/ Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Alman gazetesinden Türkiye vurgusu: Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok
Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
YKS taban puanları ve başarı sıralaması: YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA