Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: Temizlik etiketi altında sahte alkol ticareti
Giriş Tarihi: 28.2.2025 16:02 Son Güncelleme: 28.2.2025 16:11

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: Temizlik etiketi altında sahte alkol ticareti

Halk sağlığını hiçe sayarak sahte alkol üreten şebeke çökertildi. Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, “Yüzey Temizleyici” etiketiyle kamufle edilen ve ülke geneline sevk edilen 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarmanın titizlikle takip ettiği kaçakçılar, dolum makinelerinden damıtma ekipmanlarına kadar kurdukları düzeneklerle adeta sahte içki fabrikası gibi çalışıyordu. Eş zamanlı baskınlarla çökertilen suç ağına mensup 26 şüpheli gözaltına alınırken, zehir tacirlerinin halkı nasıl bir tehlikeye sürüklediği bir kez daha gözler önüne serildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: Temizlik etiketi altında sahte alkol ticareti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahte etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketi kullanılarak kamufle edildiği ve ülke genelinde kargo ile dağıtıldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 damıtma ekipmanı, 2 dolum makinesi ve alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, sahte alkol üreticilerine karşı mücadelenin süreceğini belirterek, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, 1 Ocak - 27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 648 bin litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildiğini, 557 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: Temizlik etiketi altında sahte alkol ticareti
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