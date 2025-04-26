Jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Rize il jandarma komutanlığı ekipleri rize merkezde yaptıkları operasyonda çeşitli markalarda kaçak makaron ve tütün ürünleri ele geçirdiler. Rize il jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Rize merkez de yaptıkları operasyonda iki adet makaron doldurma makinası,110kg sarmalık kıyılmış tütün,26000,070 adet içi tütün doldurulmuş makaron,40700 adet boş makaron,339 adet pro,24 adet sigara kağıdı,15 adet alkol matarası,18 adet pipo,9 adet çeşitli markalarda saat ve 5 paket sigara ele geçirildi olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.