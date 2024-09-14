Jandarma’dan Nevzat Bahtiyar açıklaması: Ceset bulununca gözaltına alındı, çapraz sorguda konuştu

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yapılan kayıp ihbarıyla birlikte, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. 2 bin 820 jandarma personeliyle başlayan arama çalışmaları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), kadavra ve iz takip köpek unsurları ile desteklendi. Ayrıca, 100 araç, 1 helikopter, 6 drone, 1 insansız hava aracı (İHA) ve yeraltı görüntüleme cihazları da kullanılarak geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesiyle, AFAD, Emniyet, İtfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kurumlarından toplam 4 bin 408 personel karadan ve havadan 75 kilometrekarelik bir alanı taradı. Sualtı arama ekipleri, 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu ve 49 kilometrelik su kanallarında arama yaptı.

YOL KONTROLLERİ VE İFADE ALMA SÜRECİ

Arama çalışmaları sırasında oluşturulan yol kontrol noktalarında 15 bin 210 araç durdurularak 36 bin 980 kişinin sorgusu yapıldı. Toplam 267 kişinin ifadesi alındı, 62 ev ve 24 metruk bina arandı. Ayrıca, 26'sı şüpheli olmak üzere 7 kameranın görüntüleri incelemeye alındı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan elde edilen bulgular da soruşturmada kritik bir rol oynadı.

AMCA SALİM GÜRAN İLK ŞÜPHELİ OLARAK TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde, kaybolan kızın amcası ve aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran'ın, kullandığı araçta Narin Güran'ın DNA örneklerinin tespit edilmesi üzerine, şüpheli 31 Ağustos 2024 tarihinde gözaltına alındı ve 2 Eylül 2024'te tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÇARPRAZ SORGUDA KONUŞTU

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasında Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül Pazar günü saat 09.15 sıralarında köyden yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde, JAK ve SAK timlerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulundu. Cesedin bir çuval içinde, üzeri taşla örtülmüş şekilde derede suya gizlenmesi üzerine kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi sonucunda, Nevzat Bahtiyar'ın gözaltına alındığı belirtildi. Zanlının olayla bağlantısı olduğu, yapılan çapraz sorgulamada Bahtiyar'ın cesedi çuvala koyarak derede gizlediğini itiraf ettiği belirtildi.