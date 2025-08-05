Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 121 gözaltı

İstanbul ve Antalya merkezli olarak 81 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda, sahte ve kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmadı. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Jandarma ekipleri, yasa dışı alkol üretiminin yapıldığı adreslere yönelik istihbarat destekli operasyonlarla 121 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "BU SADECE SUÇ DEĞİL, ÖLÜMCÜL BİR TUZAK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada sahte alkol üretiminin toplum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR



Operasyonları yürüten güvenlik güçlerine teşekkür eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.