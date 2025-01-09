Haberler Yaşam Haberleri Jandarma’dan sahte alkole darbe! 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 9.1.2025 08:06

Jandarma’dan sahte alkole darbe! 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Jandarma, sahte alkol imalatçılarına yönelik ülke genelinde düzenlediği operasyonlarla bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken, yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarma’dan sahte alkole darbe! 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, 4 ayrı sahte ve kaçak alkol imalathanesi de deşifre edildi.



Operasyonlarda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "DUYARLILIK VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Operasyonların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkın sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

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Jandarma’dan sahte alkole darbe! 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi
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