Jandarma’dan sahte alkole darbe! 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, 4 ayrı sahte ve kaçak alkol imalathanesi de deşifre edildi.







Operasyonlarda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.





BAKAN YERLİKAYA: "DUYARLILIK VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"



Operasyonların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkın sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.



