Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 02 Mayıs 2023 günü düzenlediği operasyonda, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir İlçelerinde internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandıran, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatan ve borcunu ödeyemeyen şahısların ise gayrimenkullerini üzerlerine geçiren 18 şüpheliyi yakaladı.

Yürütülen soruşma kapsamında bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği tespit edilen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı | Video

Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.