Haberler Yaşam Haberleri Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:38 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:13

Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Bekir COŞKUN
Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 02 Mayıs 2023 günü düzenlediği operasyonda, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir İlçelerinde internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandıran, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatan ve borcunu ödeyemeyen şahısların ise gayrimenkullerini üzerlerine geçiren 18 şüpheliyi yakaladı.

Yürütülen soruşma kapsamında bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği tespit edilen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı | Video

Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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