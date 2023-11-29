Japon deprem uzmanından korkutan uyarı: İzmir, İstanbul dikkat! "Oluşacak hasarın %70'i..."

"MALATYA VE TUNCELİ BÖLGELERİNDE 5 VE 10 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Türkiye'nin deprem haritasının Japonya gibi artık kıpkırmızı olduğuna dikkat çeken Moriwaki', "Onun için ne zaman geliyor demek yerine her an deprem olabilir diye herkesin hazır olması lazım. Bunun için hükümet, belediyeler, okullar, şirketler ve ailelerin hep birlikte hareket edip hazır olması lazım ve bunun sonucunda oluşabilecek hasarın 70'i yok olacak. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. İstanbul tarafı tehlikeli bölge olarak söyleyebiliriz. Burada acil bir şekilde kentsel dönüşüm yapmak lazım. Bunun için olacak seçimde kim olursa olsun, inşaatı ve kentsel dönüşümü iyi bilen biri olması lazım. Bunu özellikle belirtmek lazım. Ben de bu konuda yardım etmek için hazırım. 7.4 büyüklüğünde deprem ileride olacak ama ileride. Elazığ'daki fay yeni kırıldı, hemen bir deprem beklemiyoruz ama Malatya ve Tunceli taraflarında şimdi değil de ileride bir deprem olabilir. Genel olarak bu bölgede 5 veya 10 senede bu büyüklükte bir deprem olacağını düşünmüyorum. Ama büyüklüğü 5 civarında artçı depremler devam edecek. İzmir ve Marmara Bölgesi'nde İstanbul'a dikkat etmek lazım" diye konuştu.