Kastamonu
'nun Cide ilçesine gelen Japon belgesel ekibi, Çakırlı köyündeki ilkokulda tadilat çalışması başlattı. Okuldaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlanırken, projenin Japonya
'da TV Tokyo'da yayınlanan ve farklı ülkelerde benzer çalışmalara yer veren 'World Craftsman's Wagon' isimli programda gösterileceği belirtildi. Ekibin marangoz ustası Toshiyuki Kawahara, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, okulun özellikle kış aylarında daha uygun şartlarda eğitim verebilmesi için çalıştıklarını belirtti.