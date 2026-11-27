Türkiye'de Türkçe öğrenirken başlayan merakı, Shinya Okazaki'yi yıllar içinde farklı şehirlerin sofralarına taşıdı. İlk kitabını 2023 yılında yayımlayan Japon araştırmacının son durağı ise Tokat oldu. Bat, bacaklı çorba ve çökelekli pide gibi yöresel tatları keşfeden Okazaki, özellikle Türk mutfağındaki et ve hamur işi çeşitliliğine hayran kaldı.
2010 yılından bu yana Türkiye'ye gelen Japon yazar Shinya Okazaki, Anadolu'nun yedi bölgesini dolaştı. Farklı şehirlerde karşılaştığı yemekleri araştırarak Türk mutfağının zenginliğini Japonya'ya taşımaya başladı.
İkinci kitabı için yeni lezzetler arayan Okazaki, daha önce de ziyaret ettiği Tokat'a yeniden geldi. Tokat kebabından yöresel hamur işlerine kadar kentin yemek kültürünü araştırdı.
Tokat'ın geleneksel yemeklerinden bat ve bacaklı çorba da Japon gezginin araştırdığı lezzetler arasında. Okazaki, kentteki yemeklerin yalnızca tadını değil, hazırlanışlarını da öğrenmeye çalıştı.
Tokat'ta çiğli gömbenin meşhur olduğunu duyan Japon gezgin, bu lezzeti bulmak için bir vatandaştan yardım istedi. Aldığı tarifin ardından kendisini yöresel hamur işlerinin hazırlandığı bir fırında buldu.
Fırında sıcak bir karşılamayla karşılaşan Okazaki, çiğli gömbenin nasıl yapıldığını yerinde öğrendi. Kendisine ikram edilen yöresel lezzeti çok beğendiğini de anlattı.
Türk ve Japon mutfaklarını karşılaştıran Okazaki, özellikle et yemekleri ile hamur işlerinin çeşitliliğinden etkilendiğini söyledi. Japonya'da bu yemeklerin Türkiye'deki kadar yaygın olmadığını belirtti.
Japon araştırmacı, Tokat yağlısının fırında hazırlanışını ve çökelek yapımını da inceledi. Öğrendiği yöntemleri fotoğraflayarak yeni kitabı için kayıt altına aldı.
Türk mutfağı üzerine hazırladığı ilk kitabın ardından araştırmalarını sürdüren Okazaki, şimdi yeni bir eser üzerinde çalışıyor. Anadolu'nun yöresel yemeklerini ve geleneksel üretim yöntemlerini Japon okurlarla buluşturmak istiyor.