ÇİĞLİ GÖMBENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Tokat'ta çiğli gömbenin meşhur olduğunu duyan Japon gezgin, bu lezzeti bulmak için bir vatandaştan yardım istedi. Aldığı tarifin ardından kendisini yöresel hamur işlerinin hazırlandığı bir fırında buldu.