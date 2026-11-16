Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu

SON SÖZLERİ İSE DİKKAT ÇEKTİ
Genç kızın canlı yayın sırasında söylediği sözler en çok konuşulan konular asında yer aldı. Arkadaşlarının ve sosyal medya takipçilerinin söylediği bilgilere göre yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum", ve "Bu tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
OLAYIN KAZA MI İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Feci olayın canlı yayın esnasında meydana gelmesi, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük şok ve üzüntüye yol açtı. Japon polisi, 14 yaşındaki Ruka'nın ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğunun tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.