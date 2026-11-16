Haberler Yaşam Haberleri Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu
Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:37 Son Güncelleme: 16.11.2026 12:05

Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu

Japonya’da 14 yaşındaki Ruka'nın, sosyal medya platformu TikTok’tan gerçekleştirdiği canlı yayın korkunç sonla bitti. Yayın sırasında 6. Kattaki balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Genç kızın canlı yayındaki son sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar….

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET Yaşam
Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu
  • ABONE OL

Japonya'da 14 yaşındaki Ruka'nın TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında trajik bir olay yaşandı. Genç kız yayın devam ederken bulunduğu binanın 6.katındaki dairenin balkonundan aşağı düştü. Başından ağır yaralanan genç kızın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

SON SÖZLERİ İSE DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın canlı yayın sırasında söylediği sözler en çok konuşulan konular asında yer aldı. Arkadaşlarının ve sosyal medya takipçilerinin söylediği bilgilere göre yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum", ve "Bu tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORDU

Genç kızın yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre son dönemlerde çeşitli kişisel sorunlar yaşadığı ve psikolojik baskıyla mücadele ettiği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

OLAYIN KAZA MI İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Feci olayın canlı yayın esnasında meydana gelmesi, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük şok ve üzüntüye yol açtı. Japon polisi, 14 yaşındaki Ruka'nın ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğunun tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#JAPONYA #TİKTOK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA