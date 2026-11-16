Japonya’da 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri yürek burktu

SON SÖZLERİ İSE DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın canlı yayın sırasında söylediği sözler en çok konuşulan konular asında yer aldı. Arkadaşlarının ve sosyal medya takipçilerinin söylediği bilgilere göre yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum", ve "Bu tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.