Japonya’da 7.6’lık deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Ishikawa eyaletindeki Wajima şehrinde bulunan bazı evlerde deprem sonrasında yangın çıktığını açıklayan yetkililer, toplam 32 bin 500 hanede ise elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Noto bölgesi ve Hakui şehrinde de bazı evlerde yıkım meydana geldiği belirtildi.