Japonya’da 7.6’lık deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.
Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu. Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi. Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı. Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.
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Bölge geneli hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer askıya alınırken, resmi Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, başkent Tokyo'daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, halka tahliye çağrılarına uyma çağrısı yaptı. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ise İşikawa'nın kıyı kenti Şika'da bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığını açıkladı.
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Depremlerin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.
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Sosyal medyada yapılan ilk paylaşımlarda bazı evlerin yıkıldığı görüldü. Başka bir paylaşımda ise bir nehrin deprem anındaki hareketleri objektife böyle yansıdı..
Öte yandan 7.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerindeki bazı yol ve yapılarda maddi hasar meydana gelirken, bölgeden birçok yaralanma vakası bildirildi.
Ishikawa eyaletindeki Wajima şehrinde bulunan bazı evlerde deprem sonrasında yangın çıktığını açıklayan yetkililer, toplam 32 bin 500 hanede ise elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Noto bölgesi ve Hakui şehrinde de bazı evlerde yıkım meydana geldiği belirtildi.
Depremden en çok etkilenen 5 eyalette toplam 51 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi nükleer santrallerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Demiryolu işletmecisi JR ise, Joetsu ve Hokuriku hatlarındaki tüm hızlı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
RUSYA'NIN SAHALİN BÖLGESİNDE TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Japonya'nın batısında meydana gelen şiddetli depremler sonrasında Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami uyarısı verildi. Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi. Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.
Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.