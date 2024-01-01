Video Dünya Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video
Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video

Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video

01.01.2024 | 10:46

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle kıyı bölgeler için tsunami alarmı verildi.

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