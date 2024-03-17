Haberler Yaşam Haberleri Jasat Timlerinden aranan şüphelilere operasyon; 530 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 17.3.2024 11:38 Son Güncelleme: 17.3.2024 11:39

Jasat Timlerinden aranan şüphelilere operasyon; 530 şüpheli gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik icra ettiği operasyonlarda 530 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bekir COŞKUN
Jasat Timlerinden aranan şüphelilere operasyon; 530 şüpheli gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda aranan şüpheli yakaladı.

Jandarma ekipleri, il genelinde son bir hafta içerisinde, dolandırıcılık suçundan 23 ve hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 530 aranan şüpheli yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin 37'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jasat Timlerinden aranan şüphelilere operasyon; 530 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA