Jasat Timlerinden aranan şüphelilere operasyon; 530 şüpheli gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda aranan şüpheli yakaladı.

Jandarma ekipleri, il genelinde son bir hafta içerisinde, dolandırıcılık suçundan 23 ve hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 530 aranan şüpheli yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin 37'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.