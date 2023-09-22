JASAT uyuşturucu taciri 18 kişiyi yakaladı

Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonun düzenledi.

"ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

Operasyon kapsamında cezası almış 18 kişi gözaltına alındı. Yakalanandan 3'ünün 10 yıl üzeri ceza aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken zehir tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini ve aktardı. Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.