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Giriş Tarihi: 22.9.2023 13:11

JASAT uyuşturucu taciri 18 kişiyi yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlarda 3’ünün 10 yıl üzeri ceza aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
JASAT uyuşturucu taciri 18 kişiyi yakaladı

Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonun düzenledi.

"ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

Operasyon kapsamında cezası almış 18 kişi gözaltına alındı. Yakalanandan 3'ünün 10 yıl üzeri ceza aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken zehir tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini ve aktardı. Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

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