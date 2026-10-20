JASAT’tan arama emri bulunan şahıslara operasyon: 169 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, taksirle ölüme neden olma, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 25 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 55 kişi, 2 yıl altı hapis cezasıyla aranan 79 kişi olmak üzere toplamda 169 kişi yakalandı. Yakalanan 169 kişinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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