Jet Ski’den düşen genç kız ölü bulundu

Bursa'da gölde jet ski ile dolaşan 25 yaşındaki Kübra Özdemir, ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri genç kızın cesedini buldu.

İznik gölünde arkadaşı 23 yaşındaki Onur Işık sevgili Kübra Özdemir ile Jet Ski'ye bindikten sonra aracın aniden devrilmesi üzerine Onur Işık ile birlikte suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma komutanlığına bağlı iki Asayiş Timi ve bir Bot Timi sevk edildi. Onur Işık, jet skiye tutunarak yüzeye çıkmayı başardı. Ancak Kübra Özdemir ise gözden kayboldu.

JANDARMA KALP MASAJI YAPTI

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Kübra Özdemir, hareketsiz halde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Bota çıkarılan talihsiz kıza Jandarma ekipleri kalp masajı yaptı. Tüm çabalara rağmen genç kız kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, sudan çıkarılan ve ayakta tedavi edilen Onur Işık ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.